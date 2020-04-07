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Kaymakam TOKİ’deki karantina tedbirlerini denetledi

Kargı Kaymakamı Hasan Taş, karantina altına alınan TOKİ Konutlarında alınan tedbirleri denetledi. 

Kaymakam TOKİ’deki karantina tedbirlerini denetledi

Kargı Kaymakamı Hasan Taş, karantina altına alınan TOKİ Konutlarında alınan tedbirleri denetledi. 

07 Nisan 2020 Salı 19:03
Kaymakam TOKİ’deki karantina tedbirlerini denetledi

İlçe'de Koronavirüs nedeniyle 4 Nisan 2020 tarihinde karantinaya alınan TOKİ Konutlarında vatandaşların karantina tedbirlerine uymadığı duyumu üzerine, tedbirleri kontrol etmek için TOKİ Konutlarına giden Kargı Kaymakamı Hasan Taş, polisle birlikte alınan tedbirleri kontrol etti.
TOKİ çevresini kontrol eden Kargı Kaymakamı Hasan Taş, bir vatandaşın karantina alanı dışına çıkacağını görmesi üzerine vatandaşı uyardı. Alınan tüm tedbirlerin vatandaşların sağlığı için hayati önem taşıdığını belirten Kargı Kaymakamı Hasan Taş, "Devletimiz sizin sağlığınız için burada karantina kararı aldı. Alınan kurallara uymamak sizin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığını, hatta hayatını riske atabilir. Bu nedenle alınan kararlara en başında kendiniz için uymalısınız" diyerek vatandaşı karantina alanı dışına çıkmaması için uyardı. 

'Karantina alanını terk edenlere 3 bin 542 TL para cezası uygulanacak' 
Karantina alanını terk etmenin yasal olarak da suç teşkil ettiğini belirten Kaymakamı Hasan Taş, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi gereğince 392 lira, idari para cezası olmak üzere toplamda 3 bin 542 lira para cezası uygulanacak. Ayrıca TCK kapsamında da ’alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü uyarınca adli makamlara sevk edilecek’’ dedi. 

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