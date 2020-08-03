Kaymakam Taş’a veda yemeği

Düzenlenen veda yemeğine; Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkan V. İbrahim Eken, Kargı Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ağaçhanlı, Ceyda Öznur Gürel, Kargı Hakimleri Pelin Öztürk, Ümran Doymuş, Kargı İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Yunus Emre Yılmaz, Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Kargı İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Kargı Tsm Başkanı Dr. Hasan Danacı, Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Kargı Devlet Hastanesi Müdürü Hüsnü Kılpelit, Kargı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ayhan Bodur, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, İl Genel Meclis Üyeleri Vahit Kabakçı, Ahmet Devrez, muhtarlar, kurum müdürleri, esnaf katıldı.

Kargı Kaymakamı Hasan Taş yaptığı veda konuşmasında Kargı’da yaklaşık 20 aydır görev yaptığını belirterek bu güzel ilçeyi ve halkını hiçbir zaman unutmayacağını ifade ederek helallik istedi.

Kaymakam Taş’ın veda konuşmasının ardından Kargı Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ağaçhanlı, Ceyda Öznur Gürel, Kargı Hakimleri Pelin Öztürk ve Ümran Doymuş’ta konuşma yaparak Kaymakam Taş’a yeni görev yerinde başarılar dilediler.

Konuşmaların ardından Kargı Belediye Başkan V. İbrahim Eken ve Kargı Kaymakamlığı personelleri tarafından Kaymakam Taş’a günün anlam ve önemini belirten hediyeler verildi.

Veda programı toplu çektirilen anı fotoğrafının ve yapılan ikramların ardından sona erdi. (İbrahim EFE - KARGI)