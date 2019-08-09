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Kaymakam Taş trafik uygulamasına katıldı

Kargı Kaymakamı Hasan Taş, bayram yoğunluğu nedeniyle sıklaştırılan trafik uygulamasına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. 

Kaymakam Taş trafik uygulamasına katıldı

Kargı Kaymakamı Hasan Taş, bayram yoğunluğu nedeniyle sıklaştırılan trafik uygulamasına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. 

09 Ağustos 2019 Cuma 20:33
Kaymakam Taş trafik uygulamasına katıldı

Kaymakam Hasan Taş Kurban Bayramı nedeniyle yoğunlaşan trafikte kazaları en aza indirmek için Jandarma ve Emniyet trafik ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. 
Kargı-Sinop Karayolu ve Kargı ilçe merkezindeki uygulamalara katılan Kaymakam Hasan Taş’ın yanın da, Kargı İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen ve Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal’da hazır bulundu. 
Uygulamada durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak yolculuk boyunca emniyet kemerlerini çıkartmamalarını istedi. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 24 saat boyunca tarfik akışını düzenleyerek sürücüleri bilgilendirdiğini belirten Kaymakam Taş, herkesin gitmek istedikleri yere sağ sağlim kavuşmaları için trafik ekiplerinin adeta seferber olduklarını ancak bunu sürücülerin ve yolcuların da aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirterek iyi bir bayram geçirmelerini diledi. 

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