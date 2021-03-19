Karı-koca çift virüs kurbanı

İlimiz Kargı İlçesi’ne bağlı Güney Köyü Fındıcak Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Akkilim ve eşi Kerziban Akilim, bir haftadır hastanede yeni tip koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

İsmail Akkilim iki gün önce vefat ederken, eşi de sabaha karşı koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti.

ÇORUM HABER, çifte Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

