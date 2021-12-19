Kargı’ya yılın ilk karı yağdı, kartpostallık görüntüler oluştu
Kargı 19.12.2021, 19:09
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Çorum'un Kargı ilçesinde yağışla birlikte hava sıcaklığının bir anda düşmesi sonucu yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı.
Ülke genelinde sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte Kargı yaylaları, yüksek dağ köylerinde kar yağışı etkili oldu. Gündüz ve akşam saatlerinde yağmur yağışının hâkim olduğu Kargı’da, gecenin geç saatlerine doğru yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının yer yer yaklaşık 10 santim yüksekliği bulduğu Kargı yaylaları ve yüksek kesimlerde vatandaşlar fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı.
(İHA)
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|18
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