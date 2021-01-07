Son Dakika

Kargı’ya yeni araç

Kargı Belediyesi araç filosuna yeni bir araç daha kattı.

Kargı 07.01.2021, 19:41
63
Kargı’ya yeni araç

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, genişletilmiş araç filosuna her geçen gün bir yenisini daha katmaya devam ediyor.

Buna göre Kargı Belediyesi son olarak Sıfır et taşıma aracını halkın hizmetine sundu.

2018 yılında yaklaşık maliyeti 3 milyon lira olan ruhsatlı son teknolojiye sahip mezbahanenin halkın hizmetine açılmasının ardından mevcut et aracıda değiştirilerek, yeni sıfır et aracı halkın hizmetine sunulmuş oldu.

(İbrahim EFE)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 07 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:51
İkindi 15:15
Akşam 17:36
Yatsı 19:01

Gelişmelerden Haberdar Olun

@