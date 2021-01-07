Kargı’ya yeni araç

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, genişletilmiş araç filosuna her geçen gün bir yenisini daha katmaya devam ediyor.

Buna göre Kargı Belediyesi son olarak Sıfır et taşıma aracını halkın hizmetine sundu.

2018 yılında yaklaşık maliyeti 3 milyon lira olan ruhsatlı son teknolojiye sahip mezbahanenin halkın hizmetine açılmasının ardından mevcut et aracıda değiştirilerek, yeni sıfır et aracı halkın hizmetine sunulmuş oldu.

(İbrahim EFE)