Kargı’ya orman işçisi alımı için kuralar çekildi

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerine 113 adet Orman İşçisi, 6 adet Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar, 5 adet Aşçı ve 4 adet İş Makineleri Bakım ve Onarım İşçisi olmak üzere toplamda 128 adet Geçici İşçi alımı için Amasya Orman Bölge Müdürlüğü kampüs içerisinde Amasya 3.Noter tarafından adayların katılımıyla kura çekim işlemi gerçekleştirildi.

Kura çekimi Orman Bölge Müdürü Halil Oflu’nun katılımıyla Bölge Müdür Yardımcısı Rıdvan Kalelioğlu başkanlığında Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Mehmet Saran, Personel Şefi Murat Karakaya, İSİ Şefi Mustafa Kartal, görevliler ve adayların katılımıyla yapıldı.

Kura çekimi öncesinde konuşan Bölge Müdürü Oflu; “Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde, orman yangınları başta olmak üzere çeşitli işlerde çalıştırılmak üzere alınacak işçilerin belirlenmesi için birazdan yapılacak kura çekim işleminin tüm adaylara, bölge müdürlüğümüze ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Uğur GÖRKEM)

