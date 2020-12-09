Kargı’ya millet bahçesi için 500 bin

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları görüşmede Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’in kendilerinden talep ettiği hizmetlerin yapılması için destek istedi.

Bakan Kurum, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da büyük önem verdiği ve tüm il ve ilçelerde yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi için 500 bin TL destek sağlanması için talimat verdi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 1 milyon 103 bin TL’ye mâl olması planlanan Millet Bahçesi’nin yarın bedelinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan karşılandığını belirterek, Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Kargı ilçesinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, her zaman Kargılıların daha müreffeh bir yaşam sürmesi için çalışan Belediye Başkanı Zeki Şen ve belediye hizmetlerine destek verdiklerini dile getirdi. Millet Bahçesi için sağlanan ödeneğin de bunlardan sadece biri olduğunun altını çizen Milletvekili Ceylan, ilçeye kazandırılacak millet bahçesi ile vatandaşların sosyal donatılarına bir yenisinin ekleneceğini kaydetti.

Milletvekili Ceylan, Mihrihatun Mahallesi 271 ada 4 parsel 5322.09 metrekare alana yapılacak olan Millet Bahçesi’nin Kargı’ya hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Kargılılara selamlarını iletti. (Haber Merkezi)