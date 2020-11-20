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Kargı’ya mevsimin ilk karı yağdı

Kargı'da hava sıcaklığının düşmesiyle, yüksek kesimlere yılın ilk kar yağışı düştü. İlçede hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte sağanak yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Kargı 20.11.2020, 21:54
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Kargı’ya mevsimin ilk karı yağdı

Kar yağışı sabah saatlerinde başladı. İlçenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı, rüzgârın da etkisiyle kimi yerlerde tipiye dönüştü.

(İbrahim Efe)

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