Kargı’ya mevsimin ilk karı yağdı
Kargı'da hava sıcaklığının düşmesiyle, yüksek kesimlere yılın ilk kar yağışı düştü. İlçede hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte sağanak yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.
Kargı 20.11.2020, 21:54
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Kar yağışı sabah saatlerinde başladı. İlçenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, adeta kartpostallık görüntüler oluştu.
Kar yağışı, rüzgârın da etkisiyle kimi yerlerde tipiye dönüştü.
(İbrahim Efe)
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