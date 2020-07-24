Kargı’ya atanan hakim ve savcıya ziyaret
Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Biçer, Belediye Meclis Üyeleri Abdülaziz Akgül, Nevzat Kuzu ve İbrahim Eken ile birlikte Kargı’ya yeni atanarak görevine başlayan Hakim Ümran Doymuş ile Kargı Cumhuriyet Savcısı Ceyda Öznur Gürel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Kargı 24.07.2020, 20:05
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Hakim Ümran Doymuş, Kargı’nın ilk görev yeri olduğunu ve ilçe insanlarının sıcakkanlı oluşundan dolayı mutluluk duyduğunru belirtirken Cumhuriyet Savcısı Gürel ise ziyaretten dolayı Zeki Şen ve beraberindekilere teşekkür etti.
(İbrahim Efe – KARGI)
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