Kargı’ya atanan hakim ve savcıya ziyaret

Hakim Ümran Doymuş, Kargı’nın ilk görev yeri olduğunu ve ilçe insanlarının sıcakkanlı oluşundan dolayı mutluluk duyduğunru belirtirken Cumhuriyet Savcısı Gürel ise ziyaretten dolayı Zeki Şen ve beraberindekilere teşekkür etti.

(İbrahim Efe – KARGI)