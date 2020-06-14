Kargı’nın tarım projelerini görüştüler

İlçeyi gezerek incelemelerde bulunan Müdür Sarı ve beraberindekilere Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun’da eşlik etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası’nı ziyaretinin ardından çeltik tarlalarında incelemelerde bulundu. Sarı daha sonra beraberindekilerle birlikte Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’i makamında ziyaret etti.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, belediye meclis üyeleri Nevzat Kuzu ve İbrahim Eken ile birlikte ilçe tarımı hakkında istişarelerde bulunan Çorum Tarım Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve beraberindekiler, ilçede tarım üzerine yapılabilecek çalışmalar hakkında da önemli konulara değindiler. (Haber Merkezi)