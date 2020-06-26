Kargı’nın eğitim sorunları ele alındı

Tahtasız, eğitim konusunda yaşanan sorunları yerinde inceleyerek, çözüm için gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Tahtasız, beraberinde; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Kargı ilçe Başkanı Hakan Çelik ve bazı partililerle birlikte Kargı İlçesi’nde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Tahtasız ve beraberindekiler, ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç ile görüşerek Kargı Fen Lisesi’nin durumu hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, “Kargı Fen Lisesi’nin iki binası vardı. 2006 yılında yapılan ek bina duruyor, eski bina ise deprem riski nedeniyle yıkıldı. Kargı halkı yıkılan eski binanın yerine idari odaları, laboratuarları, spor salonu, çok amaçlı toplantı salonu ve tüm donanımları bulunan yeni bir bina istiyor” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, ayrıca Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Başkan Şen, Kargı Fen Lisesi’nin arsa sorunu olmadığını, yeni bir okul binası yapılması halinde okul arsasının yanında bulunan belediyeye ait arsayı da Milli Eğitim’e devretmeye ve gerekli desteği vermeye her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Başkan Şen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Tahtasız ise Kargılı öğrencilerin daha iyi şartlar altında eğitim görmesi ve ilçenin eğitim sorunlarının çözümü noktasında ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını bildirdi.