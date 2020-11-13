Kargılı şehidin ismi yaylada yaşayacak

Kargı yaylasında bir sokağa Şehit Mehmet Burak Kaplan'ın ismini veren Garguca ekibi Şehidini unutmayarak anlamlı bir çalışmaya imza attılar.

Garguca ekibinden Umut Küçükçakan yaptığı açıklamada; “Çocukluk arkadaşım ve Kargı yaylasını çok seven Şehidimiz Mehmet Burak Kaplan'ın ismini sokağa vermek bizim için anlamlı bir çalışma oldu. Şehidimizin isminin yazdığı bu tabelayı buraya asmanın gurur ve mutluluğunu duyuyorum. Ruhu Şad Olsun” dedi.

Yaptıkları aktiviteler ve sosyal çalışmalarla ve özellikle ilçe tanıtımında büyük rol oynayan Garguca ekibi doğa turizmine büyük katkı sağlayan ve özelikle yaz aylarında binlerce kişinin uğrak yeri olan Kargı yaylasında da yaptıkları aktivitelerle gönüllere taht kurmaya devam ediyorlar.

(İbrahim EFE)