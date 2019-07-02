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Kargılı kadınlar ürettikleri peynirleri sergiledi

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kargı Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Kargı Çukuraluç Köyü’nde 2 Mayıs – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Peynircilik Kursu’na katılan 20 kursiyer kurs bitimi öncesi hünerlerini açtıkları peynir sergisinde görücüye çıkarttı.

Kargılı kadınlar ürettikleri peynirleri sergiledi

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kargı Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Kargı Çukuraluç Köyü’nde 2 Mayıs – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Peynircilik Kursu’na katılan 20 kursiyer kurs bitimi öncesi hünerlerini açtıkları peynir sergisinde görücüye çıkarttı.

02 Temmuz 2019 Salı 22:57
Kargılı kadınlar ürettikleri peynirleri sergiledi

Sergiye Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat Çelik, Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beyaz peynir, mozzarella, dil peyniri, hellim peyniri, çeçil peyniri, lor, otlu, ip peyniri, ricotta, Kargı yaş peyniri, Kargı tulum peyniri, kaşar peyniri ve örgü peyniri gibi çok sayıda çeşitlerle üretilen peynirlerin tanıtımında kullanılan süslemeler ise büyük beğeni kazandı.

Kaymakam Taş ve beraberindekilerin incelediği peynir sergisinin ardından kursiyerler tebrik edildi. Ardından Kaymakam Taş ve beraberindekiler kurs öğretmeni Gizem Ural'dan kurs hakkında bilgiler aldı. Sergi katılımcılara yapılan peynir ikramlarının ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)

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