Kargılı genç virüs kurbanı
Kargılı Emre Küçükyazıcı yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı sebebi ile hayatını kaybetti.
Kargı 07.01.2021, 19:47 07.01.2021, 19:52
124
Alınan bilgiye göre İstanbul'da yaşayan ve bir süredir yeni tip koronavirüs teşhisi nedeniyle hastanede tedavi altında tutulan Emre Küçükyazıcı'nın yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ocak 2021
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:57
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|19:01