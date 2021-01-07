Kargılı genç virüs kurbanı

Alınan bilgiye göre İstanbul'da yaşayan ve bir süredir yeni tip koronavirüs teşhisi nedeniyle hastanede tedavi altında tutulan Emre Küçükyazıcı'nın yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)