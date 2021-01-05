Kargılı genç esnaf son yolculuğuna uğurlandı

Kargı'nın sevilen esnafı Mehmet Ali Pancar önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenazesi Kargı’da Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kargı’da Sanayi mevkiinde “Pancar Usta” ismiyle nam yapan Mehmet Ali Pancar'ın işlettiği lokanta, çok sayıda vatandaşın uğrak yeri haline gelmişti. Sevilen esnaf Mehmet Ali Pancar, evli ve iki erkek çocuk babasıydı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(İbrahim EFE)