Kargılı aile kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da, TEM yolunun Yeniçağa mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine giden Mustafa Y. yönetimindeki 34 DNK 734 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Kargı'nın Gökçedoğan nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mustafa Eren'in kullandığı 14 DG 471 plakalı hafif ticari araca hızla çarptıktan sonra takla attı.

SÜRÜCÜ, OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Eren olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Emine Eren ise yaralandı.

Emine Eren ihbarla gelen 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa Eren'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)