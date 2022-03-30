Kargı’dan Recep Gür’e tam destek

ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ziyarette Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Taksiciler-Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu, Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu ve İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit eşlik etti.

Kargı Şoförler Odası Başkanı Orhan Camcı ve Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin’i ziyaret eden Recep Gür ve beraberindeki heyet, Kargı’da sıcak ve yakın ilgiyle karşılanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyaretlerde birlik ve beraberliğin önemine değinen ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Allah nasip ederse Çorumlu esnaf ve sanatkarlara yeniden hizmet için çıktığım bu yolda siz değerli esnaf kardeşlerime tekrar hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayacağım. Bu yolda beni yalnız bırakmayan esnaf kardeşlerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepinize minnettarım. Çıktığım bu yolda sizleri mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Şu anda ne diyeceğimi sözlerime sığdıramıyorum. Sizlerin yapmış olduğu destek açıklamaları sırtımda çok ağır bir yük. Evet biz bu yükün ağırlığını bilerek bu göreve yeniden talip olduk. Allah nasip kısmet ederse yapacağımız tüm çalışmaları ‘ben’ değil ‘biz’ olarak yapmaya devam edeceğiz. Oda Başkanlarımla beraber esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edeceğime söz veriyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Kargı Şoförler Odası Başkanı Orhan Camcı, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin ÇESOB’a yeniden aday olan Recep Gür’e Mayıs ayında yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimlerinde başarı dilediler.

