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Kargı’dan acı haber
Kargı 17.12.2021, 19:49
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Çorum’un Kargı İlçesi'nde yaşayan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kargı ilçesi esnafından İsmail Akça’nın torunu, Nademin Akça’nın oğlu olan Utku Akça hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Utku’nun cenazesi dün ikindi namazına müteakip Kargı Mihrihatun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
(Ömür SOYTEMİZ)
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