Kargı’daki tarım aleti hırsızlığı aydınlatıldı

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım aleti hırsızlığının gerçekleştirildiği olayının İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirilmesi üzerine olayı aydınlatmak maksadıyla, Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) personelinden oluşturulan ekip, tarafından ilgili birimlerle koordineli olarak teknik ve detaylı analiz çalışmalar sonucunda olayda çalınan (1) adet kazayağı bulunarak sahibine teslim edildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatma ve şüphelileri yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

(Haber Merkezi)

