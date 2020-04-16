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Kargı’daki polis noktalarında ateş ölçümü yapıldı

Kargı giriş ve çıkışında bulunan kontrol noktalarında güvenlik güçleri tarafından Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların ateşi ölçüldü.

Kargı’daki polis noktalarında ateş ölçümü yapıldı

Kargı giriş ve çıkışında bulunan kontrol noktalarında güvenlik güçleri tarafından Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların ateşi ölçüldü.

16 Nisan 2020 Perşembe 20:55
Kargı’daki polis noktalarında ateş ölçümü yapıldı

Kargı kontrol noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda rutin denetimlerin yanında tüm dünyada etkili olan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında şehre giriş ve çıkış yapan herkesin ateşi temassız ateş ölçer cihazlarla ölçülüyor.

İlçede geniş kapsamlı koronavirüs tedbirleri alınmasının ardından güvenlik güçleri ilçe ve köy yollarında yirmi dört saat aralıksız uygulama yapıyor.

Ateşleri ölçülen ve maske kontrolü yapılan vatandaşların ziyaret edecekleri yerler hakkında da bilgiler alınıyor. (İbrahim EFE)

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