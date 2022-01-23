Kargı’da yoğun kar yağışı için tedbirler alındı
Kargı Kaymakamlığı dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile ilgili alınan tedbirleri içeren bir açıklama yaptı.
Kargı 23.01.2022, 02:23 23.01.2022, 02:25
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Yapılan açıklamada; ''İlçemizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kış tedbirleri kapsamına yollarda gerekli güvenlik tedbirlerini alırken, belediye ekiplerimiz kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı'' denildi.
Öte yandan yetkililer olabilecek kazaların önüne geçmek için zorunlu haller dışında kış lastiği olmadan araçların kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.
Kar yağışının etkisini bugün de artırarak sürdürmesi bekleniyor.
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