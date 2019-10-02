Kargı’da 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi nedeniyle Kargı İlçe Emniyet Amirliği polis ekipleri ve Jandarma ekipleri yaya geçidinde uygulama yaptı.

Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmalarını sağlanması amacına yönelik farkındalık sağlanması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan "Yaya Geçidi Nöbeti" projesi başladı. Kargı Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Emniyet Amir Vekili Başpolis Hasan Poyraz, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz katıldı. Yaya geçitlerinde Kargı Kaymakamı Hasan Taş tarafından durdurulan araçların şoförlerini bilgilendiren Kaymakam Taş şoförlere trafikte dikkatli olunmalarını ve yayalara öncelik sağlanmasını istedi.

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Hasan Taş, “Ülkemizde yayaların önceliği hakkında daha önce de kampanyalar ve düzenlemeler yapılmıştı. “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” başlığı altında kampanyalarımız olmuştu. Bugün de “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” programı kapsamında Bakanlığımızın emir ve talimatları ile, ilçemizde uygulama yapıyoruz. Bunun içinde polis ve jandarma personelimiz ilçemizdeki tüm yaya geçidi noktalarında uygulama yapmaktadırlar. Şoförlerimizden ricam lütfen yayalarında farkına varsınlar ve geçiş önceliğini yayalara versinler” dedi.

Kaymakam Hasan Taş polis ve Jandarma ekiplerinin günün belirli saatlerinde yaya geçitlerine personel görevlendirilmesi konusunda talimat verdi.

‘’Yaya Geçidi Nöbeti Uygulaması’’ kapsamında Kargı ilçe merkezinde 4, köylerde 2 olmak üzere 6 noktada polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yaya geçidi uygulaması yapıldı.