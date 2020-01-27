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Kargı’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum’un Kargı ilçesinde 65 yaşındaki yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu. 

Kargı’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum’un Kargı ilçesinde 65 yaşındaki yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu. 

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:19
Kargı’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay Kargı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Çolak Sokak numara 7’deki evinde yalnız yaşayan Kadir M.(65)’ten üç gündür haber alamayan kızı Emine A., eve gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine eve giren Emine A. babasını koltukta kumanda elinde hareketsiz olarak buldu. Olayı polis ve sağlık ekiplerine haber veren Emine A.’nın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. 
Kadir M.’nin cenazesi ön otopsisi yapılmak üzere Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(İHA)

Son Güncelleme: 27.01.2020 15:22
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