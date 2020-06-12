Son Dakika

Kargı’da vatandaşın mağduriyeti önlendi

Kargı Belediyesi vatandaşların mağduriyetini önledi. Kargı ilçesinde şiddetli yağış sonrası Kargı- Karaboya köyü mevkii arasında bulunan yol, çayın taşmasıyla kapandı.

Kargı 12.06.2020, 19:18
42
Kargı’da vatandaşın mağduriyeti önlendi

Yoldan geçemeyen vatandaşların ihbarıyla selin oluştuğu alana gelen Kargı Belediyesi ekipleri iş makineleri ile kısa sürede sel yatağı haline gelen yolda çalışmalar yaparak yolu açtı ve vatandaşların mağduriyetini önledi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar araçlarıyla yollarına devam ettiler.

(İbrahim EFE)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
20°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 12 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:45
İkindi 16:44
Akşam 20:18
Yatsı 22:07

Gelişmelerden Haberdar Olun

@