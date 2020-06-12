Kargı’da vatandaşın mağduriyeti önlendi
Kargı Belediyesi vatandaşların mağduriyetini önledi. Kargı ilçesinde şiddetli yağış sonrası Kargı- Karaboya köyü mevkii arasında bulunan yol, çayın taşmasıyla kapandı.
Kargı 12.06.2020, 19:18
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Yoldan geçemeyen vatandaşların ihbarıyla selin oluştuğu alana gelen Kargı Belediyesi ekipleri iş makineleri ile kısa sürede sel yatağı haline gelen yolda çalışmalar yaparak yolu açtı ve vatandaşların mağduriyetini önledi.
Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar araçlarıyla yollarına devam ettiler.
(İbrahim EFE)
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