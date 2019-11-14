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Kargı’da toplu doğum günü

Kargı 125. Yıl Anaokulu öğrencilerine öğretmenleri tarafından düzenlenen toplu doğum günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kargı’da toplu doğum günü

Kargı 125. Yıl Anaokulu öğrencilerine öğretmenleri tarafından düzenlenen toplu doğum günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

14 Kasım 2019 Perşembe 00:47
Kargı’da toplu doğum günü

Okulda gerçekleşen etkinliklerde unutulmaz anlar yaşayan minik öğrencilerin bu mutluğuna veliler de ortak oldu. Birlikte kesilen doğum günü pastası sonrası minikler palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendiler.

Bir ilk olan ve bundan sonra da yılın her üç ayına doğum günü rastlayan öğrencilere düzenlenecek doğum günü partisinin ilki Eylül-Ekim-Kasım ayında doğum günü olan öğrencilere yapıldı.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Arife Açıkbaş, “Burada amaç tüm velilerin de katılımıyla birlik ve beraberliği sağlamak. Öğretmenlerimiz ve idari kadromuzla birlikte ve velilerimizin desteği ile de özverili çalışarak öğrencilerimizin başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

(Haber Merkezi)

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