Kargı’da taş değirmen tekrar canlandırılıyor

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, organik un üretimi için gereken değirmen yapımı çalışmalarına start verdiklerini söyledi. Yıllar önce ilçenin Çayır mevkiinde un üretiminde kullanılan taş değirmen yıllar sonra Kargı Belediyesi’nce canlandırılacak.

Değirmen yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Zeki Şen; “Çok eski yıllarda ilçemiz çayır mevkiinde bulunan taş değirmende, halkımız kendi ununu üretmiş. Bizde tarihimizi canlandırarak, kendi organik unumuzu aynı yerde üretmek istedik. Taş değirmen ile ilgili yapım ve üretim hakkında bilgi edinme çalışmalarımıza başlayarak, kısa zaman içinde organik unumuzu taş değirmenimizde üreteceğiz. Şu an profesyonel ustalarımız eşliğinde değirmen yapım çalışmalarımız başladı ve kısa sürede faaliyete geçecek. Yapım çalışmalarının ardından kendi organik unumuzu üreteceğiz ve ayrıca vatandaşımızda buğdayını getirerek değirmende öğütebilecek. Hayırlı olsun” dedi.

(İbrahim EFE)