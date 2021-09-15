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Kargı’da tarhana hazırlığı

Kargı'da kışın habercisi tarhana başta olmak üzere tüm kış yiyecekleri hazırlanıyor.

Kargı 15.09.2021, 19:55
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Kargı’da tarhana hazırlığı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, Kargı ilçesindeki evlerde tarhana, salça gibi tüm kış yiyeceklerinin yapım hazırlıkları devam ediyor.
Kışın en sevilen çorbalarından olan tarhananın hazırlıkları için yapılan çalışmalar, ilçe merkezi ve köylerdeki birçok evde sürüyor.
Tarhana, salça vb. kış yiyeceklerinin hazırlığını yapan Kargılı kadınlar, kışın soğuk günlerinde pişirilecek enfes tarhananın tadına doyum olmayacağını ifade ediyorlar. (İbrahim Efe) 
 

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