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“Kargı’da stabilize yol kalmayacak”

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, “İlçemde stabilize yol kalmayacak” diyerek bir kez daha yol çalışmalarında kararlı olduğunu gösterdi.

“Kargı’da stabilize yol kalmayacak”

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, “İlçemde stabilize yol kalmayacak” diyerek bir kez daha yol çalışmalarında kararlı olduğunu gösterdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:42
“Kargı’da stabilize yol kalmayacak”

İlçenin neredeyse tüm yollarının asfalt ve kilit taşı ile buluştuğunu kaydeden Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, tekrar yol çalışmalarını programına katarak asfalt ve kilit taşı ihtiyacı olan yolların çalışmalarını ve tadilatını başlattı.

Mihrihatun Mahallesi’nde yapılan parke döşeme çalışmalarını inceleyen Şen, mahalle muhtarı Soner Saim Kapıcıbaşı’dan bilgi aldı.

Başkan Şen ile çalışmalar hakkında istişare eden Muhtar Kapıcıbaşı, Şen'e mahalle halkı adına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Şen, mahalle halkının isteklerini de dinledikten sonra muhtar Kapıcıbaşı ile birlikte mahalleye yeni yapılacak park için yer incelemesi yaptı. (Haber Merkezi)

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