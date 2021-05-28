Kargı’da Sonay Ergül’ün Meclis üyeliği düşürüldü

Sonay Ergül’ün yerine seçimlerde 3. sıra belediye meclis üyesi adayı olan Seval Demir gelecek. CHP seçimlerde 2 meclis üyesi çıkartmış, ancak seçilen üyelerden Kemal Zincirli daha sonra istifa ederek İYİ Parti’ye katılmasıyla CHP’nin meclisteki üye sayısı 1’e düşmüştü.

(Haber Merkezi)

