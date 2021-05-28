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Kargı’da Sonay Ergül’ün Meclis üyeliği düşürüldü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kargı Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül’ün, meclis toplantısına 3 kez üst üste katılmadığı gerekçesiyle Belediye Meclis Üyeliği düşürüldü.

Kargı 28.05.2021, 22:41
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Kargı’da Sonay Ergül’ün Meclis üyeliği düşürüldü

Sonay Ergül’ün yerine seçimlerde 3. sıra belediye meclis üyesi adayı olan Seval Demir gelecek. CHP seçimlerde 2 meclis üyesi çıkartmış, ancak seçilen üyelerden Kemal Zincirli daha sonra istifa ederek İYİ Parti’ye katılmasıyla CHP’nin meclisteki üye sayısı 1’e düşmüştü. 
(Haber Merkezi)
 

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