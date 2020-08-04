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Kargı’da sivrisineğe karşı teknolojik savaş

Yaz ayları ile birlikte sivrisineklerin meydana çıkmasıyla ilçe halkının mağduriyetini tamamen önlemek için alınan son teknolojiye sahip ilaçlama makinası sivrisinek popülasyonunun önlenmesi konusunda büyük işe yaradı.

Kargı 04.08.2020, 19:49
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Kargı’da sivrisineğe karşı teknolojik savaş

Önceki kullanılan ilaçlama makinalarının yetersizliği karşısında bir süre inceleme yapan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, belediye envanterine katılan son teknolojiye sahip ilaçlama makinasının sivrisinekle mücadelede büyük rol oynadığını anlattı. (İbrahim EFE – KARGI)

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