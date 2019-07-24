Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103457
ALTIN
261.544
DOLAR
5.7048
STERLİN
7.1263
EURO
6.3572

Kargı’da sıkı temizlik

Kargı Belediyesi temizlik hizmetleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kargı’da sıkı temizlik

Kargı Belediyesi temizlik hizmetleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:34
Kargı’da sıkı temizlik

Yaz sıcaklarının gelmesi ile Kargı Belediyesi, temizlik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Sıcak havalar nedeniyle mahalle aralarında bulunan çöp konteynırlarının halk sağlığını olumsuz etkilememesi için belediye görevlilerince ilçede bulunan tüm konteynırlar tek tek ilaçlanıyor.

Sivrisineklere karşı da mücadele başlatan Belediye, akşam saatlerinde çok sayıda ilaçlama araçlarını ilçede gezdirerek vatandaşların rahat ve refah ortamını sağlıyor. Çöp toplama işlerinde de ekip ve ekipman sayısını arttıran Kargı Belediyesine mahalle sakinleri teşekkür ederek, hizmetler karşısında mutlu olduklarını belirtti.

(İbrahim EFE)

İlgili Haberler
"Türk Milleti’nin birlik ve beraberliği her daim devam etmiştir"
"Türk Milleti’nin birlik ve beraberliği her daim devam etmiştir"
Kıbrıs gazilerine madalya
Kıbrıs gazilerine madalya
Şehitliğe 15 Temmuz ziyareti
Şehitliğe 15 Temmuz ziyareti
Camide pilav dağıtıldı
Camide pilav dağıtıldı
Şehitler anısına fidan
Şehitler anısına fidan
Kargı’da 15 Temmuz yürüyüşü
Kargı’da 15 Temmuz yürüyüşü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim