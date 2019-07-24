Kargı’da sıkı temizlik

Yaz sıcaklarının gelmesi ile Kargı Belediyesi, temizlik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Sıcak havalar nedeniyle mahalle aralarında bulunan çöp konteynırlarının halk sağlığını olumsuz etkilememesi için belediye görevlilerince ilçede bulunan tüm konteynırlar tek tek ilaçlanıyor.

Sivrisineklere karşı da mücadele başlatan Belediye, akşam saatlerinde çok sayıda ilaçlama araçlarını ilçede gezdirerek vatandaşların rahat ve refah ortamını sağlıyor. Çöp toplama işlerinde de ekip ve ekipman sayısını arttıran Kargı Belediyesine mahalle sakinleri teşekkür ederek, hizmetler karşısında mutlu olduklarını belirtti.

(İbrahim EFE)