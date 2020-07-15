Kargı’da şehitlikler ziyaret edildi

Şehitlik ziyaretine Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ağaçhanlı, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ.Yunus Emre Yılmaz, Daire müdürleri, Siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kargı Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunan ziyarette Kargı mezarlığında bulunan tüm şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi.