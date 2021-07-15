Kargı’da şehitler adına 250 adet fidan dikildi

Fidan dikme etkinliğine Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, MHP İlçe Başkanı Murat Soruk, İl Genel Meclis Üyeleri Vahit Kabakçı, Ahmet Devrez, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şirin Çelik, PTT Müdürü Mustafa Özbek, polis memurları, askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 250 fidan katılımcılar tarafından dikilerek toprakla buluşturuldu.



(Uğur GÖRKEM)

