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Kargı’da samanlık tamamen yandı

Çorum'un Kargı İlçesi'nde bir samanlık tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Kargı 09.11.2020, 23:01 09.11.2020, 23:02
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Kargı’da samanlık tamamen yandı

Önceki gün öğlen saatlerinde Kargı’nın Cihadiye Köyü’nde Recep Cebeci ve Satılmış Cebeci'ye ait samanlıkta henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında sadece maddi zararın meydana geldiği öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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