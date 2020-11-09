Kargı’da samanlık tamamen yandı

Önceki gün öğlen saatlerinde Kargı’nın Cihadiye Köyü’nde Recep Cebeci ve Satılmış Cebeci'ye ait samanlıkta henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında sadece maddi zararın meydana geldiği öğrenildi.

(Haber Merkezi)