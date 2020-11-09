Kargı’da samanlık tamamen yandı
Çorum'un Kargı İlçesi'nde bir samanlık tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Kargı 09.11.2020, 23:01 09.11.2020, 23:02
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Önceki gün öğlen saatlerinde Kargı’nın Cihadiye Köyü’nde Recep Cebeci ve Satılmış Cebeci'ye ait samanlıkta henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangında sadece maddi zararın meydana geldiği öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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