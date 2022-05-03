Kargı’da “Sakal-ı Şerif” heyecanı

Küçük cam tüp içinde ziyarete sunulan Sakal-ı Şerife dokunup öpebilmek için vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştılar. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerifi görünce gözyaşlarını tutamadı. Ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif tekrar muhafaza kutusuna sarılarak, aynı özenle kaldırıldı.

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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in mübarek sakallarına “Sakal-ı şerif” deniliyor. Müslümanlar “Lıhye-i saadet” ve “Lıhye-i şerif” diye de bilinen Sakal-ı şerifleri bereketlenmek için saklıyorlar.

Ramazan ayında ise 40 kat bohça içerisinde sandıkta tutulan cam fanus içerisindeki Sakal-ı şerifler çıkartılarak öpülüp alına sürülerek ziyaret ediliyor.

(İbrahim EFE)