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Kargı’da panayır coşkusu

Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı’nın altıncı gününde ünlü sanatçı Resul Dindar sahne aldı.

Kargı’da panayır coşkusu

Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı’nın altıncı gününde ünlü sanatçı Resul Dindar sahne aldı.

03 Kasım 2019 Pazar 22:10
Kargı’da panayır coşkusu

Sabah erken saatlerden itibaren tribünleri dolduran Kargılılara ilk olarak Şeyda Karadeniz seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle eğlenceli bir gün yaşattı.

Sanatçı Resul Dindar'ın sahne öncesi ise uçuş yapan Osmancık Uçuş Kulübü paraşüt pilotları izleyenleri büyüledi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Dindar birbirinden güzel Karadeniz şarkılarını izleyenlere söyledi. Yüksek sahne performansı ile özellikle gençlerin yoğun ilgisini çeken Resul Dindar'ı daha yakından izlemek isteyen vatandaşlar tribünlerden inerek sahne önüne geldi. Söylediği şarkılar ve yaptığı danslarla izleyenleri büyüleyen Dindar, sahnede fırtına gibi esti.

(İbrahim Efe)

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