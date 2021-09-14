Kargı'da orman yangını, havadan müdahale talep edildi

Yangın, akşam saatlerinde Saraycık ve Köprübaşı Köyü'ne bağlı Ulukaya mevkiinde meydana geldi. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İl Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sarp kayalık olan alanda yangına müdahale etmeye çalışıyor.

HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yangının Çıktığı bölgenin kayalık alan olduğunu ve zorlu arazi şartları nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekildiğini belirterek 'Ekiplerimiz alevlere müdahale etmek için büyük çaba harcıyorlar. Yangının çıktığı yer araçların ulaşamayacağı zorlu bir arazi, yangının büyüme ihtimali pek gözükmüyor. Burada ki tek sıkıntı eğer alevler kayalık alanı aşarsa o zaman sıkıntı olabilir. Çünkü ilerisi ormanlık alan ekiplerimiz zorlu arazide yangını söndürmek çalışıyorlar' dedi. Öte yandan, ilçe kaymakamı Abdulhamit Uyar'ın ise, yangına havadan müdahale için Orman Genel Müdürlüğü'nden helikopter talep ettiği öğrenildi.(Yusuf ÇINAR)