Kargı’da orman emvali satışında rekor kırıldı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'nde 8 Nisan’da yapılan e-ihale yöntemi ile açık artırmalı orman emvali satışında rekor kırıldı.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’nce toplam 124 partide 4.918 metreküp orman emvali satışa çıkarıldı. Buna göre 383 Parti 53 istif numaralı 21 adede denk gelen 18 bin 472 metreküplük 1. Sınıf Uzun Boy Sarıçam Tomruk, muhammen bedeli 540 TL'den satışa çıkarılarak 2 bin 201 TL’ye satıldı.

384 Parti 54 istif numaralı 35 adede denk 28.488 metreküplük 1. Sınıf Normal Boy Sarıçam Tomruk, Muhammen bedeli 510 TL'den satışa çıkarılarak 2 bin199 TL’ye satılırken, 385 Parti 52 istif numaralı 43 adet denk 20,086 metreküplük 1. Sınıf Normal Boy Sarıçam Tomruk, Muhammen bedeli 510 TL'den satışa çıkarılarak 2 bin 153 TL'ye satıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ormancılık çalışmaları ve hizmetleri yürüttüğü her alanda ortaya çıkardığı ürünün ve hizmetin çok fonksiyonel olarak topluma fayda sağlaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgemizde üretim çalışmalarından elde edilen orman emvalini en yüksek kalitede ve değerde üretimini gerçekleştirerek bölge sanayisinin ihtiyacını karşılıyor ve ülkemize katma değer oluşturmaya devam ediyoruz. Ürün bir sürecin veya eylemin çıktısı, değer ise bu çıktının en faydalı şekilde kullanılabilir hale dönüştürülmesidir” denildi.

(Haber Merkezi)

