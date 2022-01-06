Kargı’da öğrencilere mühendislik tanıtıldı

Kargı Atatürk Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine yönelik meslek tanıtım günleri düzenlendi.

Meslek tanıtım gününde öğrencilere İnşaat ve Orman Mühendislikleri tanıtıldı. Okul Müdürlüğü’nden verilen bilgide, ‘’Mesleki gelişim süreci, çocuklukta bir meslek fikrinin oluşmaya başlamasından itibaren, yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya kadar geçen gelişim evrelerini kapsar. Artık günümüzde, bireyin bir meslek seçmesinin bir anda verilen bir karar olmadığı, mesleki gelişim süreci içinde biçimlenip ortaya çıktığı kabul edilen bir anlayıştır.

Bu sebeple bizlerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı Atatürk Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine yönelik meslek tanıtım günleri düzenlemeye başladık. İlk olarak okulumuz mezunlarından İnşaat Mühendisi Necati Bayraktar ve Orman İşletme Müdürlüğünden Mühendisler Nur Bulut , Neslihan Demirci ve Yasemin Yıldız tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladılar. Sohbet havası içerisinde öğrenciler için yararlı bir meslek tanıtımı yapılmış oldu’’ denildi.

Okulda meslek tanıtımlarına diğer meslek dallarının tanıtılması ile devam edileceği öğrenildi.



(Ömür SOYTEMİZ)

