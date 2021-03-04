Kargı’da kontrollü normalleşme denetimi

İçişleri Bakanlığı talimatıyla ülke genelinde "Dinamik Denetim Modeli" ilk kez uygulandı. Kargı’da da Kaymakam Abdulhamid Uyar ilk denetime bizzat katılarak alınan tedbirleri denetledi. Kaymakam Uyar, beraberinde Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz, Başhekim Dr. Muhammet Kadir Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şirin Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, kurum müdürleriyle birlikte toplam 5 ekip ve 80 personelle denetim gerçekleştirdi. Çarşıda cadde ve sokakları gezen denetim ekibi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek kurallara uyulması konusunda özen gösterilmesinin son derece önemli olduğunu, tam normalleşmeye hızla geçilebilmesi için alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Denetimlerin her gün yapılmaya devam edeceğini belirten Kaymakam Uyar, "Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "kontrollü normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini duyurmuştu. Bakan Soylu, 4 Mart Perşembe günü 260 bin personelin katılımıyla ülke genelinde denetim faaliyetleri gerçekleştirileceğini söylemişti.