Kargı’da kemer denetimleri arttı

Kargı'da Ramazan Bayramı öncesi Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar'ın katılımı ile 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde başlatılan “Bayramınız Kemerli Olsun” sloganıyla yapılan denetimler ilçede Kaymakam Abdulhamid Uyar, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, ve trafik ekiplerinin katılımı ile yapıldı.

Kargı girişinde bulunan polis kontrol noktasında trafik uygulamasına katılan Kaymakam Uyar, özellikle bayram trafiğine çıkacak sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri konusunda uyarılarda bulunarak bayramlarını kutladı.



(İbrahim EFE)

