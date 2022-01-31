Kargı’da kar kalınlığı 1.5 metre

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen yaban hayvanlarının bulunduğu ortamda besleme çalışmaları kapsamında, Kargı Kös Dağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yemleme çalışması yapıldı.

Çorum Valiliği’nden verilen bilgiye göre; yemleme çalışmalarında özellikle 1500 rakımın üstünde ve kar yağışının yer yer 150 cm’yi aştığı noktalara saman ve yonca bırakıldı. Yemleme çalışmaları, kış şartlarının yoğun yaşandığı noktalarda bundan sonra da devam ettirilecek.(Haber Merkezi)

