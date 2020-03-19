Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85195
ALTIN
308.554
DOLAR
6.5246
STERLİN
7.4756
EURO
7.0169

Kargı’da İstiklal Marşı’na kabulüne coşkulu kutlama

Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Kargı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde program düzenlendi.

Kargı’da İstiklal Marşı’na kabulüne coşkulu kutlama

Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Kargı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde program düzenlendi.

19 Mart 2020 Perşembe 22:43
Kargı’da İstiklal Marşı’na kabulüne coşkulu kutlama

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Burhan İncekara, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılını coşkuyla kutladıklarını ve Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla andığını belirterek, “Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler vardır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuurun ayakta tutabilmek için bunları hatırlamak gerekir” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda video gösterimi, tiyatro, oratoryo, şiirler öğrenciler tarafından sunuldu. Programda İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş tarafından verildi.

Düzenlenen programa Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, siyasi parti, oda ve dernek başkanları okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

(İHA)

İlgili Haberler
Hastanede denetim
Hastanede denetim
Kargı Belediyesi’nden Koronavirüse karşı önlem
Kargı Belediyesi’nden Koronavirüse karşı önlem
18 Mart Çanakkale zaferi
18 Mart Çanakkale zaferi
Şarampole yuvarlandı
Şarampole yuvarlandı
Kargı şehitler için yürüdü
Kargı şehitler için yürüdü
Seyir halindeki kamyonet yandı
Seyir halindeki kamyonet yandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim