Kargı’da İşçi ve okul servisleri denetlendi
Çorum’un Kargı ilçesinde, işçi ve okul servisleri denetimden geçti.
Kargı 20.03.2022, 01:37
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İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde işçi servisleri ve okul servisleri denetlenmesi talimatı kapsamında Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri ilçedeki okul ve işçi servislerini denetimden geçirdi.
Trafik ekipleri durdukları servis araçlarının evraklarını kontrol ederek, kurallara uyup uymadıklarını denetledi. Denetimlerde Kargı Şoförler Odası Başkanı Orhan Camcı ve belediye zabıta ekipleri de yer aldı.
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