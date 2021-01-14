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Kargı’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, Çorum'un Kargı ilçesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. 

Kargı 14.01.2021, 15:11
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Kargı’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Çin'den getirilen ve ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ya uygulanan Covid-19 aşısı il ve ilçelere de gönderildi. Kargı ilçesinde de Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde oluşturulan 5 aşı odasında sağlık çalışanlarına aşıları yapılmaya başlandı. İlçeye 113 doz aşı gönderilirken ilk aşı Hastane Müdürü Hüsnü Kılpelit’e yapıldı. 
Hastaneden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı canla başla mücadele ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atan sağlık çalışanlarımıza bakanlığımızın talimatıyla bugün itibariyle hastanemizde kurduğumuz 5 adet aşı odamızda aşılama işlemi başlamıştır" denildi. 
Kargı’daki toplam 113 sağlık personelinin aşılanmansın kısa sürede tamamlanması beklenirken ikinci dozlar da 28 gün sonra uygulanacak. 

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