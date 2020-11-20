Kargı’da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler ilk olarak Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar'ı makamında ziyaret etti. Kurum müdürleri ve personel tarafından karşılanan Vali Çiftçi daha sonra kaymakamlık makamında yapılan çalışmalarla ilgili mini bir brifing aldı. Salgın tedbirlerine göre yapılan ziyarette maske ve mesafe kurallarına uyulduğu görülürken, Kaymakam Uyar da Vali Çiftçi'ye ziyareti için teşekkür ederek tablo hediye etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'i makamında ziyaret eden Vali Çiftçi ve beraberindekileri Başkan Şen, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye personeli karşıladı. Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi, bir süre önce eşi ile birlikte koronavirüse yakalanan ve tedavileri sonrasında sağlıklarına tekrar kavuşan Başkan Zeki Şen ve eşi Hatice Şen'e geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Heyet daha sonra Kargı ilçesinde tamamlanan Çobanlar grup yolunda incelemelerde bulundu. İncelemede Çobanlar, Yağcılar, Koyunkıran, Alioğlu, Çal, Çobankaya, Bozarmut, Tepelice, Cihadiye ve Karaosmanlı köy muhtarları tamamlanan grup yolu için Vali Çiftçi'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Grup yolu incelemesinin ardından Kargı ilçesinde ikinci kat asfaltı tamamlanan Gökçedoğan, Bağözü, Saraycık, Köprübaşı, Karacaoğlan ve Sinanözü grup yolunda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi'ye köy muhtarları tarafından teşekkür edildi.

Ziyaretler ve yapılan çalışmaları incelemelerin ardından Vali Çiftçi ve beraberindekiler Kargı ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda İl Güvenlik ve Asayiş Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda yeni tip koronavirüs salgını başta olmak üzere asayiş ve güvenlik konuları hakkında gündemdeki maddeler görüşülerek bazı kararlar alındı.

(Haber Merkezi)