Kargı’da iftar sofralarının olmazsa olmazları

Sofralarında keşkek ve soğan gallesi olmadığında sofrada bir boşluk hissettiklerini belirten Kargılı kadınlar, Ramazan ayı boyunca her sabah çömlek fırınlarını yakarak fırının sinmiş hoş kokusuyla lezzeti pekişen keşkek, soğan gallesi, güveç ve çeşitli yemekleri iftar sofralarında damak lezzetine sunuyorlar.

Fırın yemeklerinin lezzetinin tartışılmaz olduğunu söyleyen Kargılı kadınlar, keşkek ve soğan gallesinin sofralarında baş köşede renk kattıklarını belirtiyorlar.



(Haber Merkezi)

