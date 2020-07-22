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Kargı’da doğa yürüyüşü

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Kargı’nın eşsiz doğa güzelliği içerisinde 17 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Kargı 22.07.2020, 00:26
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Kargı’da doğa yürüyüşü

Kargı’nın Çetmi Köyü’nde yürüyüş yapan doğasever gençler, daha sonra köyde pizzacı dükkanı işleten “Pizzacı Musti”de yemek molası verdi.

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK), üyeleri geçtiğimiz Pazar günü Gökçedoğan Baraj Göleti’nden başlayarak yaylalardan geçip Çetmi Köyü’ne ulaştı. Farklı meslek grubundan 40 kişinin katıldığı HİDAK üyelerinin doğa yürüyüşünde 17 kilometre mesafe yapıldı.

HİDAK Başkanı ve Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Gürkan Yağmur, “Son dönemde kendini gösteren koronavirüs salgınından uzaklaşmak için Karadeniz ikliminin hakim olduğu Kargı ilçemizin yaylaları doğa sporları için vazgeçilmez kaftan durumundadır. Yaylalardan yapılan doğa yürüyüşü sonrasında Çetmi Köyü’nde hizmet veren Pizzacı Musti doğa dostu insanların vazgeçilmez mekanı olacaktır. Yolu bölgeye düşen tüm doğa dostlarına tavsiye ederiz” dedi.

(Haber Merkezi)

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