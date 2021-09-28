Kargı’da çeltik hasadına başlandı

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Kargı'da çiftçiler 2021 çeltik hasadına başladı.

Kargı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, çeltik hasadının çiftçilere hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazançlar getirmesini dileyerek, hasadın ardından yeni dönemde çeltiğin satışa sunulacağını söyledi.

Fevzi Bilgin, Kargı'nın en önemli geçim kaynakları arasında yer alan çeltiğin bu yıl verimli geçmesini dilediğini ifade ederek, belirlenen fiyatlarla da çiftçinin yüzünün gülmesini beklediklerinin altını çizdi.

Rakipsiz lezzeti ile tanınan "Meşhur Kargı Pirinci" yeni sezona da damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Kargı halkının büyük bir kısmının çeltik işi ile uğraşması sonucu, Kargı pirinci geçim kaynağı olarak birinci sırada yer alıyor. Biçerdöverlerle biçilmesinin ardından, ilçenin çayır mevkiinde kurutulması ve çuvallanması yapıldıktan sonra çeltik fabrikalarına gönderilip dövülen çeltik, yeni döneme hazır pirinç haline gelmekte.

Pirinç üretimi maliyetinin yüksek olması sebebiyle bu sene pirinç fiyatlarının yapılan emeği kurtarması bekleniyor. (Haber Merkezi)

